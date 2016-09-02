Новости

ВСЖД присоединяется к Всероссийскому фестивалю энергосбережения #ВместеЯрче

Работники Восточно-Сибирской железной дороги присоединяются к Всероссийскому фестивалю энергосбережения #ВместеЯрче.

В период со 2 по 11 сентября на магистрали проводятся мероприятия, направленные на снижение потребления топливно-энергетических ресурсов и охрану окружающей среды.

Так, запланированы уборка производственных территорий, офисов, проведение акции по минимизации негативного воздействия на окружающую среду «Зелёная пятница», когда в течение нескольких часов будут отключены персональные компьютеры работников, не занятых в оперативных работах.

В субботу 3 сентября коллективы предприятий Иркутского узла примут участие в подписании петиции в области энергосбережения и личной декларации о намерении бережно относиться к энергии дома и на работе, которое состоится в 12-00 местного времени на площади перед Дворцом спорта «Труд».

Организовано оповещение пассажиров в поездах дальнего и пригородного сообщения, а также на вокзалах, о проведении Фестиваля #ВместеЯрче.

В туристических поездах, курсирующих по Кругобайкальской железной дороге, будут демонстрироваться фильмы о культуре бережливого отношения к природе, развитии энергоэффективных технологий, используемых в различных секторах экономики России.