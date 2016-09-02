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Открыть банковский счет с 1 сентября стало проще

С 1 сентября вступает в силу Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 241-ФЗ «О внесении изменений в статью 86 части первой Налогового кодекса Российской Федерации», которым изменяется порядок открытия счетов в банке.

Теперь для этого юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, аккредитованным филиалам и представительствам иностранных компаний не нужно предъявлять в банк свидетельство о госрегистрации юридического лица или физического лица в качестве ИП, а также свидетельство о постановке на учет в налоговых органах.

Вся необходимая информация для кредитных организаций содержится в соответствующих реестрах: ЕГРИП, ЕГРЮЛ и госреестре аккредитованных филиалов и представительств иностранных юрлиц.

ФНС России доработала программное обеспечение, позволяющее банкам с 1 сентября направлять в налоговый орган электронные сообщения без указания реквизитов свидетельства о постановке на учет в налоговом органе/свидетельства об учете в налоговом органе, а также свидетельства о государственной регистрации.