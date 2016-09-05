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Hyundai Solaris, Ford Focus, Skoda Octavia. Какие автомобили предпочитают службы такси?

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» составило рейтинг наиболее популярных моделей, приобретаемых для служб такси. В тройке лидеров – Hyundai Solaris, Ford Focus и Skoda Octavia. На каких машинах ездят иркутские таксисты?

За первое полугодие 2016 года службами такси в России было приобретено чуть более 8 тысяч новых легковых автомобилей, сообщает «АВТОСТАТ».

Самой популярной моделью остается Hyundai Solaris – на долю этой модели приходится каждый пятый автомобиль (1,6 тыс. шт.). Далее с долей 12% следует Ford Focus (967 шт.). Замыкает тройку лидеров Skoda Octavia (810 шт.).

В топ-10 вошли также KIA Rio, Skoda Rapid, Volkswagen Polo, Renault Logan, Nissan Almera, KIA Ceed и Toyota Camry. На долю десяти перечисленных моделей приходится более 80% от всего объема машин, купленных для служб такси.

Источник: "АВТОСТАТ"

Предпочтения иркутских таксистов не во всех случаях совпадают с общероссийскими. В такси «Авеню», например, используют автомобили Ford Focus III Спорт/Тренд, а также Nissan Centra и Nissan Almera.

В «Желтом такси» предпочитают Chevrolet Lacetti. «Мы перепробовали около 10 моделей машин: Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla, Hyundai Solaris и другие, – рассказал SIA.RU директор компании Илья Филиппенко. –

Самым надежным, на наш взгляд, остается Chevrolet Lacetti: живучая и очень надежная машина с простым и ремонтопригодным двигателем 1,4. Конструкция машины позволяет легко чинить ее после незначительных ДТП. В отличие от Соляриса, например, у которого даже после небольшого удара сзади заклинивает двери, что, я считаю, недопустимо в такси».