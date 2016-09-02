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Бизнес омбудсмен Иркутской области остоял в мировом суде права предпринимателя, ставшего жертвой неправомерных действий участковых

В январе 2016 года к уполномоченному Алексею Москаленко обратился предприниматель из Иркутска с жалобой на работу иркутских участковых. Он сообщал, что занимается продажей алкогольной продукции в нестационарном торговом объекте, поэтому в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. Дело было передано мировому судье.

Сотрудники аппарата проанализировали документы, предоставленные заявителем, и нашли в них нарушения. Так, полицейские указали, что протоколы составлены с участием ИП. Как утверждал бизнесмен, он при этом не присутствовал, его не ознакомили с документами, он нигде не оставлял подписи.

Идентичность подписей, имеющихся в протоколах, вызывала сомнения. Результаты назначенной судом почерковедческой экспертизы не подтвердили идентичность подписей предпринимателя на протоколах.

По правилам, осмотр помещений должен проводиться в присутствии предпринимателя, его представителя, с двумя понятыми либо с видеозаписью. Те же правила должны соблюдаться при аресте товаров, транспортных средств и других вещей. Эти требования законодательства не были соблюдены.

Поскольку протоколы осмотра помещений и ареста товаров были составлены с нарушениями, они не являются достоверными доказательствами по делу. В действиях сотрудников полиции были выявлены нарушения.

При рассмотрении дела в мировом суде специалисты аппарата бизнес-омбудсмена выступали в роли защитника. В результате дело об административном правонарушении в отношении предпринимателя было прекращено.