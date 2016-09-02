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В Братске мастер строительного предприятия поплатился свободой за халатность

Падунским районным судом г. Братска постановлен обвинительный приговор в отношении 26-летнего местного жителя. Мужчина признан судом виновным в совершении нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, предусмотренном частью 1 статьи 216 УК России.

Установлено, что обвиняемый, будучи ответственным руководителем за организацию и производство работ, мастером ООО «ВИТ», не организовал и не проконтролировал надлежащим образом соблюдение правил безопасности при производстве работ по разрабатыванию траншеи около многоквартирного жилого дома, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Иркутской области.

Траншея не имела защитных ограждений, предупредительных надписей, освещения в темное время суток, в результате чего в ночное время с 17 на 18 ноября 2015 года жительница Братска, выйдя из подъезда дома, не увидев траншею, упала, и получила открытый оскольчатый перелом костей правой голени.

Осужденного приговорили к наказанию в виде ограничения свободы сроком на полтора года