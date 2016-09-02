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Действительно ли рубль отвязался от нефти?

Котировки черного золота с конца августа ушли в «крутое пике». При этом курс российской валюты демонстрирует чудеса стабильности. Можно ли говорить о том, что рубль больше не зависит от динамики на нефтяном рынке?

Два года назад, когда Россия столкнулась с валютным кризисом, предсказать динамику российской валюты можно было достаточно легко. Нужно было лишь посмотреть на график нефтяных цен. Если нефть падала на 1%, то и рубль снижался на 1%. Нефть снижалась на 10% - и рубль снижался на 10%. При этом стоит отметить, что волатильность сырьевых рынков крайне высока, и допустить аналогичную волатильность с курсом национальной валюты не даст ни один Центральный Банк в мире. Точнее будет сказать, что ни один ЦБ не захочет допускать подобного.

В том, что мы сегодня имеем относительно стабильный курс валюты, во многом заслуга именно Банка России.

Жесткие меры в конце 2014 года (речь о резком повышении процентной ставки) позволили команде Эльвиры Набиуллиной взять ситуацию на российском валютном рынке под свой контроль. Контроль этот, надо сказать

с тех пор не ослабевал, а лишь только усиливался. Помимо ключевой ставки, у ЦБ есть и другие рычаги влияния на курс. Среди них ограничение или, наоборот, расширение ликвидности той или иной валюты, проведение аукционов РЕПО для коммерческих банков и, конечно же, вербальные интервенции.

При этом стоит отметить, что за последние несколько лет зависимость российской экономики от цен на энергоресурсы снизилась сама по себе.

Если в 2014 году доля доходов от продажи нефтепродуктов в федеральном бюджете была более 50%, то сегодня она едва превышает 30%.

Еще один дополнительный фактор, помогающий рублю быть более стабильным чем нефть - регулярные пересмотры ключевых параметров бюджета и экономики, которые наперегонки представляют то Минфин, то Минэкономразвития. В 2014 году закладывали цену нефти 100$ и курс 37 рублей, а сейчас последние прогнозы и модели строятся на основе цен на нефть около 50 - 55$, при этом курс доллара закладывается около 60 - 65 рублей. Получается, что рублевая цена нефти для бюджета снижается. Как следствие, снижается и относительная зависимость рубля от нефти.

Добавим еще один локально действующий фактор - предстоящие выборы. Для участников валютного рынка сейчас совершенно очевидно, что курс откровенно придерживают перед выборами. Любая паника, очереди у обменников, рост инфляционных ожиданий и прочее явно не пойдут на пользу правящей партии, которая и без того теряет позиции в рейтингах. Когда все это закончится? Локально - после выборов в Госдуму. В случае высокой турбулентности на мировых рынках рублю дадут больше вольности. Если смотреть более глобально и на более долгосрочную перспективу, то здесь слишком много факторов, которые будут влиять на данную ситуацию.

Зависимость рубля от нефти никуда не денется в ближайшие годы, но степень зависимости будет определяться целым рядом факторов: ценой на саму нефть, ситуацией в экономике, динамикой на международных финансовых

рынках, уровнем геополитической напряженности, и т.д. и т.п.

Сейчас можно точно говорить только о двух вещах. Первое - до выборов рубль будет чувствовать себя достаточно уверенно при любой динамике на мировых рынках. Второе - в четвертом квартале 2016 года мы скорее будем

видеть курс доллара в диапазоне от 65 до 70, чем в диапазоне от 60 до 65.

Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики АНАЛИТИКА Онлайн