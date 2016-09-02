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В Усолье-Сибирском открылся многофункциональный центр для бизнеса

В центре «Мои Документы» в городе Усолье-Сибирское открылось специализированное окно, в котором организовано предоставление услуг юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам, планирующим заняться предпринимательской деятельностью. Об этом сообщила министр экономического развития Иркутской области Оксана Тетерина.

Напомним, месяц назад в Иркутской области стартовал «пилотный» проект, направленный на создание в центрах «Мои Документы» окон для предоставления государственных, муниципальных и сопутствующих услуг субъектам предпринимательства под названием «От идеи до бизнеса».

- Проект «От идеи до бизнеса» направлен на улучшение взаимодействия власти и бизнеса при предоставлении государственных и муниципальных услуг работающим предпринимателям и гражданам, которые только планируют начать предпринимательскую деятельность. В рамках проекта месяц назад были открыты многофункциональные центры для бизнеса в городах Байкальске, Саянске и Нижнеудинске, - подчеркнула министр.

Кроме таких популярных услуг, как регистрация ИП, регистрация изменений в учредительные документы, уже предоставляемых по принципу «одного окна» во всех центрах «Мои Документы», в специализированных «окнах» для бизнеса можно будет получить информацию о мерах государственной поддержки, структурах, оказывающих эту поддержку, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.