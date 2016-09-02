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В 2016 году в Иркутской области будет введено 17 блочно-модульных котельных

Отопительный сезон в Иркутской области начинается уже сейчас с северных районов. В 2016 году в Приангарье будет введено 17 новых блочно-модульных котельных. Об этом сообщил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на видеоселекторном совещании, которое сегодня состоялось под председательством полномочного представителя Президента Российской федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. На совещании руководители всех регионов СФО отчитались в подготовке к отопительному периоду 2016 – 2017 годов, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

– Всего в Иркутской области будут обеспечивать жителей теплом 1031 теплоисточник и 13 ТЭЦ, – подчеркнул Сергей Левченко.

По словам Губернатора региона, к 1 сентября готовность жилищного фонда к прохождению осеннее-зимнего периода составляла 87%, к началу работы были готовы 891 котельная (86%), отремонтировано 3,6 тыс. км (95%) тепловых и 4,8 тыс. км (94%) водопроводных сетей.