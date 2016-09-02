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Губернатор: Половину долгов «Облкоммунэнерго» уже погасили

Правительство Иркутской области путем переговоров решает проблемы ОГУЭП «Облкоммунэнерго». Об этом Сергей Левченко сообщил на видеоселекторном совещании, которое сегодня состоялось под председательством полномочного представителя Президента Российской федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

– Мы в прошлом году приняли это предприятие с огромными долгами. Сегодня почти половину долгов уже погасили. Ежедневно контролируем вопрос подготовки «Облкоммунэнерго» к отопительному сезону. Думаю, что все проблемы будут решены своевременно, – подчеркнул Сергей Левченко.