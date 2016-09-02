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Пассажиры попавшего в ДТП в Иркутске автобуса застрахованы в СОГАЗе

Компания «СОГАЗ» выступает страховщиком ответственности иркутского перевозчика, чей автобус 1 сентября врезался в рекламную конструкцию. В аварии пострадали 15 человек, в том числе четверо детей. СОГАЗ готов к предоставлению консультаций пострадавшим и приему заявлений на выплаты.

1 сентября на Иркутном мосту водитель автобуса «ПАЗ», следовавшего по маршруту №37, не справился с управлением и допустил столкновение с рекламной конструкцией. В медицинские учреждения Иркутска было доставлено 15 пострадавших, в том числе четверо детей. Автобус принадлежит муниципальному унитарному предприятию «Иркутскавтотранс».

«Ответственность перевозчика перед пассажирами застрахована в соответствии с требованиями закона № 67-ФЗ. Лимит ответственности на случай причинения вреда здоровью пассажира составляет по закону 2 млн рублей, размер выплат зависит от степени тяжести вреда», – сообщила руководитель управления по связям с общественностью СОГАЗа Екатерина Двойникова.

Для получения страховой выплаты пострадавшим следует предоставить в страховую компанию документ, удостоверяющий личность, заявление на выплату (его можно заполнить в офисе компании), справку от перевозчика о происшествии и медицинское заключение с описанием травм и степени их тяжести, диагноза и продолжительности лечения. Все, кто будет проходить лечение, могут обратиться за выплатой после выздоровления.

Адрес Иркутского филиала АО «СОГАЗ»: Иркутск, ул. 5-ой Армии, д. 6, правое крыло, тел.: 8 (3952) 288-038.