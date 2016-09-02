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Более 8 млн. рублей в 2017 году планируется заложить в региональный бюджет на проезд детей во Всероссийские лагеря

По поручению Губернатора Иркутской области Сергея Левченко более 8 млн. рублей в 2017 году планируется заложить в региональный бюджет на проезд детей во Всероссийские лагеря. В текущем году на эти цели было заложено 1,8 млн. рублей, в прошлом – 1,6 млн. рублей. Об этом сообщила сегодня заместитель Председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова в ходе пресс-конференции.

– Во Всероссийские здравницы распределяются бесплатные путевки, однако, проезд туда очень дорогой. По поручению главы региона мы сейчас просчитываем варианты приобретения билетов, чтобы как можно больше одаренных, талантливых, активных детей смогли побывать в лагерях «Артек», «Орленок», «Океан». В текущем году 663 ребенка получили путевки, - подчеркнула зампред.

Подводя итоги летней оздоровительной кампании, Валентина Вобликова сообщила, что она традиционно прошла под девизом «Детский лагерь – территория здоровья».

Общий объем финансирования детской оздоровительной кампании 2016 года составил 789,3 млн. рублей, что соответствует уровню прошлого года. Из областного бюджета было направлено более 595 млн. рублей, из средств бюджетов муниципальных образований – 103 млн., из внебюджетные источников (ассигнований, выделенных предприятиями, учреждениями, профсоюзными организациями и спонсорами) – 39,1 млн. рублей. Из средств федерального бюджета в 2016 году выделено 20,4 млн. рублей на организацию отдыха и оздоровления 952 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.