Забайкальцы внесли свыше 12 млн рублей на обезличенные металлические счета

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Забайкальцы внесли свыше 12 млн рублей на обезличенные металлические счета2 сентября 2016
Жители Забайкальского края по-прежнему проявляют интерес к хранению средств на обезличенных металлических счетах (ОМС). Данная услуга позволяет получать доход за счет колебания курса стоимости драгоценных металлов. Так, с начала 2016 года забайкальцы открыли в Сбербанке почти 400 металлических счетов, что на треть больше показателя предыдущего года. Сумма размещённых в драгметаллах средств превысила 12 млн рублей.
Открыть ОМС можно в золоте, серебре, платине или палладии. Забайкальцы активно пользуются как «золотыми», так и «серебреными» счетами – их открыто примерно одинаковое количество.
Для оформления металлического счёта клиенты могут воспользоваться системой интернет-банка «Сбербанк Онлайн», которая позволяет открыть счёт и управлять им дистанционно с рабочего или домашнего компьютера, а также через мобильное приложение и в офисе банка. Открытие и ведение счета осуществляется бесплатно.
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.