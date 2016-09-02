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Забайкальцы внесли свыше 12 млн рублей на обезличенные металлические счета

Жители Забайкальского края по-прежнему проявляют интерес к хранению средств на обезличенных металлических счетах (ОМС). Данная услуга позволяет получать доход за счет колебания курса стоимости драгоценных металлов. Так, с начала 2016 года забайкальцы открыли в Сбербанке почти 400 металлических счетов, что на треть больше показателя предыдущего года. Сумма размещённых в драгметаллах средств превысила 12 млн рублей.

Открыть ОМС можно в золоте, серебре, платине или палладии. Забайкальцы активно пользуются как «золотыми», так и «серебреными» счетами – их открыто примерно одинаковое количество.

Для оформления металлического счёта клиенты могут воспользоваться системой интернет-банка «Сбербанк Онлайн», которая позволяет открыть счёт и управлять им дистанционно с рабочего или домашнего компьютера, а также через мобильное приложение и в офисе банка. Открытие и ведение счета осуществляется бесплатно.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.