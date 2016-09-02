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«Ростелеком» предлагает номер 8-800 за 1 рубль

«Ростелеком» в Иркутской области предлагает юридическим лицам при подключении услуги «Новая телефония» приобрести интеллектуальный номер в коде 8-800 за 1 рубль. Воспользоваться предложением можно до конца 2016 года.

Основным достоинством номеров в коде 8-800 является то, что звонки на них с любых телефонов абсолютно бесплатны, так как за разговор платит владелец этого номера. Кроме того, такой номер легче запомнить, поэтому он более привлекателен для использования на сайте, на баннерах и листовках, в рекламе»

Спектр применения номера 8-800 в составе услуги «Новая телефония» довольно широк: услуга актуальна при организации телефонных продаж, техподдержки, бесплатных «горячих линий», организации удаленных call-центров и справочных служб.

«Подключение номера в коде 8-800 позволит звонить в Вашу компанию совершенно бесплатно из любого региона России, а благодаря функционалу услуги «Новая телефония» ни один из звонков не будет потерян. Таким образом, у Вас появляется возможность увеличить количество клиентов, а также повысить качество сервиса – комментирует директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман, - бизнес активно развивается. А отсутствие необходимости в покупке местных номеров и телекоммуникационного оборудования даст возможность оптимизировать Ваши расходы».

Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Иркутской области. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».

ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,0 млн пользователей, из которых свыше 3,9 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний в 1 полугодии 2016 г. составила 144,3 млрд руб., OIBDA достигла 47,4 млрд руб. (32,8% от выручки), чистая прибыль - 4,6 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, а также агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”.