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Осенью цены на нефть могут вернуться к минимумам

По информации Reuters, добыча нефти в ОПЕК увеличилась на 40 тыс. баррелей по итогам августа по сравнению с июлем, это рекордный показатель за последнее время. Общий уровень добычи ОПЕК в прошлом месяце составила 33,5 млн баррелей в сутки. Ближневосточным производителям нефти удалось компенсировать падение показателя в Нигерии и Ливии. Официальные данные ОПЕК выйдут 12 сентября.

Если опрос Reuters подтвердится, то цены на нефть окажутся под сильным давлением. Саудовская Аравия обновляет рекорд добычи второй месяц подряд, и это в условиях избытка поставок на мировом рынке.

Вероятно, в данной ситуации все разговоры о заморозке добычи нефти просто не имеют смысла. Особенно, если учитывать сложные внешнеполитические отношения между разными странами, входящими в картель.

На фоне возможного ужесточения монетарной политики Федрезерва и возможных проблемы в финансовой сфере Европы перспективы цен на нефть и как следствие российского бюджета и рубля смотрятся достаточно мрачно.

По информации WSJ, в ближайшие выходные руководство Deutsche Bank будет обсуждать радикальные меры его спасения. Финансисты справедливо опасаются повторения истории с Lehman Brothers и массовой распродажи на сырьевых рынках.

Осенью цены на нефть могут вернуться к минимумам текущего года. В этом случае ситуацию как с российским рублем, так и с российскими акциями, вероятно, стоит использовать для покупки.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари