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Заявление Владимира Путина оказало поддержку цене на нефть

Сегодня в ходе Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке, президент России Владимир Путин в интервью заявил, что Россия поддержит соглашение стран-членов ОПЕК по заморозке добычи нефти и рассчитывает, что Иран не будет выступать против такого соглашения.

По мнению президента России, сейчас нефтяной рынок нуждается в компромиссе стран-производителей. В частности, считает Владимир Путин, разновидностью такого компромисса мог бы стать больший учет другими странами производителями нефти экономических интересов Ирана, который из-за наложенных на него ранее санкций США сейчас занимает очень низкую долю на нефтяном рынке. Владимир Путин назвал такую ситуацию несправедливой.

Мы полагаем, что после такого заявления Владимира Путина вероятность достижения производителями нефти на сентябрьской встрече ОПЕК в Алжире значительно повышается.

Во-первых, Россия – один из крупнейших производителей нефти в мире и крупнейший в мире независимый производитель нефти, поэтому без России достижение компромисса по сокращению добычи нефти достаточно затруднительно. Напомним, что консенсус стран ОПЕК по радикальному сокращению добычи (на 3-4 миллиона баррелей) в 2009 и 1999 годах достигался только при участии России, а также некоторых других независимых производителей нефти. Во-вторых, интересы Ирана, который не хочет потерять долю на рынке нефти только потому, что когда-то этой доли его лишили не по экономическим причинам, можно и нужно понять.

По нашей оценке, до введения санкций на долю Ирана приходилось около 7% мировой добычи нефти, в настоящее время, после отмены санкций доля Ирана сократилась до 4%, поэтому было бы справедливо, если бы производители нефти замораживали бы производство, исходя из долей в добыче в 2012 году. В-третьих, Россия после известных событий в Сирии стала крупнейшим геополитическим игроком на Ближнем Востоке, и это означает, что ближневосточные производители нефти прислушиваются к мнению России теперь более внимательно. Так, в рамках саммита G20 в Китае состоится встреча Владимира Путина и министра энергетики Саудовской Аравии, представляющего страну в ОПЕК, где также будут, скорее всего, обсуждаться будущие договоренности производителей нефти о заморозке добычи. Если при содействии России другие страны-члены ОПЕК согласятся учесть трудности Ирана и поддержать его, то Россия впоследствии в лице Ирана обеспечит себе надежного бизнес-партнера на Ближнем Востоке. На заявлении Владимира Путина цена нефти смеси Brentподорожала на 1.5% к вчерашнему закрытию.

Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента Альпари