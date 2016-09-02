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Призрак Lehman Brothers: избежит ли Deutsche Bank краха?

В ближайшее время европейскую экономику, а вместе с ней и экономики других развитых стран могут ждать потрясения. Как сообщили американские СМИ, руководство Deutsche Bank, крупнейшего банка Германии и одного из крупнейших банков Европы, в течение ближайших нескольких дней готовится обсудить и обнародовать радикальные меры спасения банка, который, как сообщили СМИ, находится в глубоком финансовом кризисе.

Так, за 2015 год Deutsche Bank получил убыток в размере 6,8 млрд евро, а его рыночная капитализация уменьшилась вдвое. У внешних экспертов такое финансовое положение вызывает тревогу. Так, Международный валютный фонд назвал Deutsche Bank самым рискованным из крупнейших мировых банков. А по итогам банковского стресс-тестирования, проводимого ЕЦБ, Deutsche Bank оказывался на одной из самых низких ступеней в рейтинге, что показывало невысокую степень его надежности.

Более того, в августе официально сообщалось, что Deutsche Bank недавно делал предложение о слиянии другому крупнейшему банку Германии Commerzbank. Однако впоследствии в обоих банках посчитали будущее слияние невыгодным обеим сторонам, и идея сошла на нет. Ранее Deutsche Bank намеревался продать свою убыточную дочернюю компанию по управлению активами, но покупателя на этот актив так и не нашлось.

И тут финансисты всего мира переполошились. У многих свежи в памяти громкие банкротства, такие как банкротство японской финансовой корпорации Yamaichi Securities в 1997 году и глобального банка Lehman Brothers в 2008 году. Оба раза после объявления о банкротстве этих банков начинались мировые финансовые кризисы.

Скорее всего, в этот раз, даже если Deutsche Bank и обанкротится, кризиса не случится, так как падение мировых цен на нефть и кризисы на развитых и развивающихся финансовых рынках продолжаются уже более полутора лет. Однако подобное развитие событий может привести к обвалу евро и укреплению доллара. Не исключено также, что предложение Deutsche Bank купить контроль может сделать какой-либо из американских банков.

В США, вероятно, уже довольно потирают руки, но европейцы тоже не так просты и не так слабы, как кажется. Ведь сравнительно недавно в СМИ сообщалось о крахе испанской банковской системы, которого не случилось, не так давно СМИ подняли бучу относительно слабых результатах на стресс-тестировании большинства итальянских банков, но пока о громких банкротствах в Италии тоже неизвестно. Полагаем, что на этот раз и Deutsche Bank будет спасен. Скорее всего, ЕЦБ выделит ему финансовую помощь, а если это не поможет, то банк может быть национализирован. Нужно отметить, что во Франции и Италии в 70-е – 80-е годы годы прошлого века в период экономического кризиса правительства прибегали к национализации ряда крупных предприятий, чтобы избежать их банкротства. В частности, во Франции в 70-е годы в собственность государства перешел ряд банков, а в начале 80-х была национализирована корпорация Renault, которая тогда испытывала серьезные финансовые трудности.

Пожалуй, в настоящее время национализация Deutsche Bank была бы самым лучшим способом решения проблемы, которое также могло бы привести к укреплению евро.

Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента Альпари