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Клиенты Промсвязьбанка смогут вносить наличные в банкоматах банка «Возрождение» без комиссии

Промсвязьбанк расширил возможности для клиентов в рамках проекта объединения банкоматных сетей с банком «Возрождение». Теперь клиенты ПСБ могут вносить наличные рубли без комиссии в банкоматах банка «Возрождение», а держатели карт банка «Возрождение» могут воспользоваться подобной услугой в банкоматах ПСБ. На текущий момент возможно внесение наличных только физическими лицами, в ближайшей перспективе банки планируют предложить такую опцию для корпоративных клиентов.

На данный момент уже реализована возможность для клиентов ПСБ по снятию наличных без дополнительных комиссий в банкоматах Альфа-Банка, МДМ, Россельхозбанка и банка «Возрождение», а держателями карт данных банков – в банкоматах ПСБ.

Общая партнерская сеть ПСБ включает порядка 10 000 устройств и охватывает около 1700 городов по всей России, возможность вносить наличные без комиссии клиентами ПСБ и банка «Возрождение» доступна в 325 партнерских устройствах объединенной сети ПСБ и Возрождения.

Подробную информацию об условиях снятия наличных можно получить на сайте Промсвязьбанка в разделе «Офисы и банкоматы». Также ознакомиться со списком банкоматов и выбрать ближайший можно на сайте банке и в мобильном приложении PSB-Mobile.

О Промсвязьбанке

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 153 млрд рублей по состоянию на 01.07.2016 согласно данным по МСФО. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,03% в уставном капитале банка, 11,75% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития. 10% - НПФ «Будущее», 10% - фонды НПФ «Европейский пенсионный фонд», НПФ «Регионфонд» и «Доверие», 10% – Пичугов В.А. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства (прогноз позитивный). Сеть банка насчитывает около 290 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. В апреле 2015 года акции банка были переведены на высший уровень листинга Московской биржи. www.psbank.ru