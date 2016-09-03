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Прогрессивный НДФЛ: законопроект затронет менее 1% населения с доходом выше 3-5 млн рублей в год

3 сентября 2016

Внесенный в Госдуму законопроект о введении прогрессивной шкалы НДФЛ затронет менее 1% населения с доходом выше 3-5 млн рублей в год. При этом россияне будут обязаны самостоятельно декларировать доходы, оформлять декларацию, общаться с налоговым инспектором.

В настоящее время действует так называемая «плоская» шкала НДФЛ на уровне 13% (с 2001 года). В мае же появились слухи о том, что власти рассматривают возможность введения прогрессивной шкалы НДФЛ.

Михаил Гордиенко к.э.н., доцент кафедры Бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова: «Большая доля сверхдоходов граждан РФ приходится на крупнейшие публичные компании и госкорпорации. Вопрос контролируемости таких выплат лежит в плоскости эффективности практической деятельности специальных государственных органов финансового контроля. Главная проблема здесь в другом – стартовавший процесс деофшоризации экономики России не снял полностью данный вопрос с повестки дня. Поэтому проблема сокрытия доходов, по моему мнению, связана именно с использованием зарубежных оффшорных юрисдикций».

Применение прогрессивной шкалы НДФЛ на практике потребует серьезного пересмотра инструментария, используемого сегодня при администрировании этого налога. Первоначально именно процесс перехода к применению новой методологии прогрессивной ставки и приведет к серьезному увеличению нагрузки на налоговые органы. Причем продолжительность этого момента будет зависеть от гибкости самого налогового регулятора к такому роду трансформациям.

Михаил Гордиенко отмечает, что «в дальнейшей перспективе возможна дополнительная нагрузка на налоговые органы, которая будет связана с донастройкой новых подходов (например, периодическим пересмотром границ шкалы налога и других количественных параметров с учетом колебаний макроэкономической среды), а также противодействием схемам уклонения от уплаты прогрессивного налога (например, работа по выявлению и предоставлению в судебные органы соответствующих документов налогоплательщика с указанием дат, размеров и назначения платежей-доходов, их источников, свидетельские показания сотрудников налогового агента). Эти процедуры достаточно трудоемки, однако при использовании автоматизации финансового учета – в определенной степени оптимизируются».

Эксперт ожидает, что потребуется ряд изменений в методологии администрирования НДФЛ:

  • Принятие метода определения границ диапазонов доходов налогоплательщиков – жесткая фиксация или определение нелинейным образом, как это принято в Австрии.
  • Определить адресность налоговых послаблений наименее защищенным слоям населения для наибольшего положительного эффекта и стимулирования экономического роста. Сделать это достаточно сложно, так как на практике такая информация не всегда объективна, требует постоянной актуализации, а её получение сопряжено с издержками.
  • Возросшая роль прогрессивного НДФЛ будет постоянно высвечивать вопрос эффективности государственного регулирования параметров перераспределения налогового бремени и использования дополнительно полученных финансовых ресурсов, что в свою очередь будет оказывать влияние на политическую сферу.
  • Введение прогрессивного налогообложения будет иметь существенное влияние на сбалансированность бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Изменения затронут большинство граждан страны, вопрос только в какой степени.

«Численность трудоспособного населения в России постепенно снижается, увеличивается нагрузка на Пенсионный фонд, а значит, назрела необходимость реформирования налоговой системы или снижения расходной части бюджетной системы Российской Федерации. Все перечисленные факты, при сохранении существующих тенденций в социально-экономической сфере государства, будут только усиливать аргументацию в пользу введения прогрессивной шкалы в среднесрочной перспективе», - отмечает Михаил Гордиенко.


/ СИА /




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