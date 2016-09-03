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Аналитики Альфа-Банка: Три фактора, которые играют против рубля

3 сентября 2016

После жесткого комментария Джаннет Йеллен из Джексон Хоула инвесторы ждут публикации статистики по рынку труда – сильные цифры будут означать повышение ставки ФРС в сентябре. На этом фоне рубль остается под давлением, отмечают аналитики Альфа-Банка, но против него играют и внутренние факторы: снижение ВВП на 0,7% г/г в июле, отсутствие дефляции в августе, а также проблемы с финансированием дефицита бюджета на горизонте 2017 - 2019гг.

Данные по рынку труда США  2 сентября будут ключевыми для решения ФРС по ставке

На  ежегодной встрече Центральных Банков в Джексон Хоуле Джаннет Йеллен заявила о вероятном повышении ключевой ставки в “ближайшее время”. Кроме того, по словам Стэнли Фишера, если данные по состоянию экономики США оправдают ожидания (речь идет о данных по безработице), то следует повысить базовую ставку уже на сентябрьском заседании. После таких “ястребиных” высказываний Йеллен и Фишера рынок переоценил вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании (21 –го числа) в сторону повышения с 22% до 42%. Все внимание участников рынка сосредоточено на данных по изменению числа занятых, которые будут опубликованы в пятницу в 15:30. Ожидается прирост рабочих мест в США за август на уровне 186 тыс (при предыдущем значении +255тыс). В случае публикации сильной статистики по рынку труда пара евро/доллар может пойти на 1,1050; слабая статистика (скажем ниже 100 -120тыс) отправит пару на отметку 1,1300 –1,1350.

Правительство Великобритании готовится пересмотреть корпоративные налоги

Пара фунт/доллар консолидируется в треугольнике: с технической точки зрения при отсутствии значимых новостей у инвесторов возникает интерес на покупку ниже 1,3080, на продажу –выше 1,3180. С фундаментальной точки зрения фунт имеет перспективы для укрепления до уровней 1,4 в ближайшие два месяца: новое правительство Великобритании собирается использовать текущий момент для максимального стимулирования экономики, заявив недавно о планах пересмотра корпоративных налогов.

Рынок нефти опять под давлением из-за статистики запасов

Цены на нефть марки Brent снизилась до отметки 47,00 на минимуме в среду после публикации данных по запасам в США, показавших прирост сырой нефти и дистиллятов. По данным министерства энергетики США запасы сырой нефти за неделю с 20 по 26 августа выросли на 2,2 млн баррелей при прогнозе роста на 0,8 млн баррелей. Ближайшие уровни поддержки/сопротивления по котировкам нефти Brent 46,20 –47,65. Пробитие данных уровне открывает дорогу снизу на 45,80 и 45,00, сверху –48,00 и 48,80.

Снижение ВВП на 0,7%г/г в июле, нулевая инфляция в августе и слабый проект бюджета фундаментально играют против рубля

Рубль остается под давлением в ожидании решения ФРС, а также в результате негативных новостей по экономике России. Во-первых, несмотря на улучшение показателей розничной торговли и инвестиций в июле, ВВП сократился на 0,7% г/г, что оказалось хуже прогнозов. Во-вторых, по итогам августа в стране будет нулевая инфляция, хотя ЦБ РФ прогнозировал дефляцию на фоне хорошего урожая.

В-третьих, опубликованный на днях проект бюджета на 2017-2019 говорит о значительной нехватке источников финансирования дефицита на горизонте трех лет, что создает риски для российской валюты.

Ключевой статистикой для рубля будет публикация данных по платежному балансу в октябре – если будет зафиксирован дефицит по счету текущих операций в 3кв16, то давление на курс усилится.

Наталия Орлова, Главный экономист Альфа-Банка
Александр Красный, Директор по операциям  на валютном рынке Альфа-Банка


/ СИА /




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