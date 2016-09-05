Новости

Россияне живут в долг и надеются на лучшее

Инфляционные ожидания граждан в августе 2016 года существенно снизились, свидетельствуют результаты последних опросов агентства "инФОМ", сделанных по заказу ЦБ. Будущая инфляция с использованием нормального и равномерного распределений составила 6,4% и 6,3% соответственно (6,9% и 6,8% в июле соответственно). Медианное значение инфляции, ожидаемой через год, уменьшилось на 1,7 процентного пункта (п. п., до 12,6%) -- это минимум с октября 2014 года.



Хотя большинство граждан продолжает экономить на повседневных товарах, индекс ЦБ потребительских настроений граждан в августе продолжил расти благодаря ожиданиям.

Считая текущее время плохим для потребления в кредит, домохозяйства все-таки продолжают увеличивать задолженность перед банками.

По данным ЦБ, с мая по август медианное значение задолженности по кредитам в магазинах выросло на 20 тыс. руб. (до 70 тыс. руб.), по кредитным картам -- на 30 тыс. руб. (до 100 тыс. руб.), по ипотеке - на 183 тыс. руб. (до 933 тыс. руб.), а снизилось лишь по автокредитам -- на 50 тыс. руб. (до 200 тыс. руб.). При этом 26% респондентов отдают на погашение задолженности перед банками от 25% до 50% своих ежемесячных доходов, 5% -- 75% и более, 31% -- от 10% до 25% доходов.



Одна из основных причин, по которой кредиты снова стимулируют потребление, несмотря на продолжающийся спад реальных доходов граждан,-- в том, что сальдо выдачи и чистых процентных выплат во втором квартале 2016 года вышло в положительную область, указывают аналитики департамента исследований и прогнозирования (ДИП) ЦБ. При этом рост зарплат, который наблюдался в первом полугодии 2016 года, пришелся на отрасли с высокими доходами (добыча полезных ископаемых, оптовая и розничная торговля, транспорт и связь, финансовая деятельность и операции с недвижимым имуществом) и их наиболее высокооплачиваемый персонал, который сейчас больше склонен сберегать, чем потреблять.



Алексей Шаповалов