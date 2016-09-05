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Конфликты на границах. Что делать, если соседи самовольное занимают вашу землю?

«Несколько лет назад купил земельный участок, но по причине отсутствия свободных денег разработкой участка не занимался, и земля пустовала. Сейчас появилась возможность строиться, но внезапно обнаружилось, что соседи «даром времени не теряли», и на моем участке находятся соседские постройки. По словам соседа, всё законно. Но я с этим категорически не согласен, т.к. мой участок стал меньше по площади! Как действовать в моей ситуации? Куда и к кому обращаться?»

И.Иванов, г.Иркутск

Отвечает Полянская Ольга, инженер отдела контроля и анализа деятельности ФГБУ "ФКП Росреестра":

Подобные вопросы на тему наложения границ земельных участков поступают в Филиал кадастровой палаты по Иркутской области довольно часто.

Чтобы не возникало подобных конфликтов, необходимо проводить межевание земельных участков и точно определять границы землепользования на местности, ставить участки на кадастровый учет, а после – регистрировать право собственности на них и в дальнейшем распоряжаться своей землей по личному усмотрению.

Если вам все же кажется, что часть вашего земельного участка заняли незаконно и вы решительно настроены бороться с «захватчиками», проверьте для начала, не нарушаете ли закон сами. Информацию о границах земельных участков несложно получить из государственного кадастра недвижимости (ГКН) в ближайшем офисе Кадастровой палаты, МФЦ «Мои документы» или на сайте Росреестра: rosreestr.ru с помощью электронного сервиса «Получение сведений из ГКН».

Если возникли сложности с определением границ земельных участков на местности, обратитесь к кадастровому инженеру, список которых также можно найти на сайте Росреестра. Специалист поможет определить или уточнить фактическую площадь участка и реальное местоположение его границ.

И если вы полностью уверены, что никоим образом не нарушили закон, а соседи продолжают спорить с вами о фактическом местоположении смежной границы, тогда вопрос направляют в суд по месту нахождения данного участка. Исковое заявление подается в суд лицом, права которого нарушают соседи.