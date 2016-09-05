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Несмотря на падение цен на овощи, в Иркутской области в августе была зафиксирована инфляция в размере 0,3%

По данным Иркутскстата, стоимость продовольственных товаров уменьшилась на 0,5%. Отмечено значительное падение цен на плодоовощную продукцию: помидоры (на 40%), огурцы свежие (39%), капусту (33%), виноград (27%), картофель (16%), свеклу, морковь (10%) и лук (на 7%). На 1-4% подешевели: рыба мороженая, живая и охлажденная, филе рыбное, молоко питьевое, соль, мед, пшено, чеснок, груши, апельсины и орехи.

В то же время подорожали лимоны (на 5%), соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, консервы рыбные в томатном соусе и сахар (3), икру лососевых рыб, рыбные пресервы, яйца, окорочка куриные, пряники, молоко сгущенное, консервы фруктово-ягодные для детского питания, горох, фасоль, крупу овсяную и перловую (на 2%). До 1% зафиксирован рост цен на мясо животных и мясокопчености, масло и жиры, шоколад, зефир, пастилу, чай, кофе, перец черный (горошек), кетчуп и майонез.

Среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров заметно подорожали отечественные сигареты с фильтром, альбомы для рисования и ручки шариковые (на 5%). Также зафиксировано увеличение цен на хлопчатобумажные ткани, одежду и обувь для взрослых и детей школьного возраста (на 1-2%).

В тех же пределах увеличились цены на мыло, зонты, коляски для новорожденных, посуду, часы, миксеры, блендеры, лампы электрические, батарейки, карандаши, наборы фломастеров, еженедельные газеты в розницу, велосипеды для взрослых, флешки, игрушки, фото и телефонные аппараты, коньки роликовые, мячи футбольные, ювелирные изделия, легковые автомобили, газовое моторное топливо и ряд стройматериалов (цемент, краски и обои бумажные).

В группе мед товаров зарегистрировано повышение цен на йод (на 8%), винпоцетин, поливитамины без минералов, бромгексин (5),анальгин, бинт (4), стрепсилс, аспирин и валокордин (на 3%). Вместе с тем, подешевели панкреатин (3%), амоксициллин, амброксол (2), медицинский термометр и индапамид (на 1%).

В сфере платных услуг потребительские цены и тарифы за месяц выросли в среднем на 0,4%.

В августе заметно выросла стоимость проживания в студенческом общежитии (на 11%), обучения в негосударственных общеобразовательных организациях высшего образования (8), услуг среднего образования (5%), посреднических и прочих (4%).

На 1-3% подорожали: ремонт, пошив одежды, ремонт и техническое обслуживание радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, проезд в маршрутном такси, аренда однокомнатной квартиры у частных лиц, организация и выполнение работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, занятия на курсах профессионального обучения, отдых в санатории, обслуживание банковской карты. В той же мере увеличились цены (тарифы) на услуги фотоателье, парикмахерских, в сфере зарубежного туризма, ветеринарные.

Одновременно отмечено снижение стоимости проезда в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования (на 7%), авиабилетов, аренды двухкомнатной квартиры у частных лиц, обучения в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего профессионального образования, начального курса обучения вождению легкового автомобиля (на 1-2%).