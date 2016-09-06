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Состоятельные клиенты «бегут» из банков в доверительное управление

6 сентября 2016

За год число клиентов, открывших счета индивидуального доверительного управления, выросло на 82%, до 25,7 тыс. человек. Объем средств под управлением увеличился почти на 60%. Фондовый рынок все чаще привлекает состоятельных россиян. По словам аналитиков, опрошенных SIA.RU, в акции и облигации «бегут» из банковских вкладов и граждане с меньшим уровнем доходов.

Олег Шагов Начальник аналитического отдела АО ИФК «Солид»:

– Индивидуальное доверительное управление (ИДУ) предполагает наличие некоторого минимального «порога входа», который составляет порядка 1 млн рублей, а в отдельных случаях может превышать и 10 млн рублей. Именно поэтому услугами доверительного управления в основном пользуются состоятельные граждане, которые имеют возможность инвестировать значительные средства на длительный срок.

Основной причиной наблюдающейся нами в последнее время тенденции роста числа клиентов, открывающих счета ИДУ, является снижение ставок по банковским вкладам как в рублях, так и в иностранной валюте, а также рост аппетита инвесторов к риску в контексте постепенного улучшения макроэкономической ситуации в России.

В текущих условиях также отмечается интерес к российскому фондовому рынку и со стороны граждан с относительно невысоким уровнем дохода, предпочитающим либо самостоятельно управлять доступными средствами, либо опционально пользоваться предоставляемыми дополнительно услугами «инвестиционного консультирования».

Вадим Прошкинас, заместитель генерального директора УК «Финам Менеджмент»:

– Относительно высокие цифры роста клиентов ИДУ (особенно в процентном отношении) не должны вводить в заблуждение, в данном случае все-таки играет свою роль эффект низкой базы. Динамика, конечно, приятна, но не более того, управляющие компании разом не озолотились, топ-менеджеры не получают бонусов и все еще не могут купить себе даже самой дешевой яхты.

Причины роста числа клиентов понятны: с января 2015 года, достигнув своего пика, ставки депозитов динамично снижаются (с января 2015 года средняя ставка по депозитам снизилась в два раза) и не могут удовлетворить достаточно большую часть россиян. Также одной из причин является «зачистка» банковского рынка со стороны регулятора, только в 2015 году лицензий лишилось 93 банка, в 2016 году – 65.

Недовольство доходностью депозитов и недоверие к банковской системе в целом объясняют положительную динамику притока средств в индивидуальное доверительное управление.

Розничные клиенты, как и состоятельные, также чувствительны к снижению ставок по депозитам. Поэтому здесь мы наблюдаем аналогичные процессы. Особо хотел бы подчеркнуть ту роль, которую здесь сыграл институт ИИС (индивидуальные инвестиционные счета с налоговыми льготами). Его активное продвижение со стороны крупнейших брокеров, управляющих компаний и ММВБ и СРО профучастников рынка, привлекли в т.ч. в ИДУ тысячи новых клиентов. ИИС ограничен 400 т.р. /в год и направлен на развитие фондового рынка в розничном сегменте. Темпы прироста активов отстают от темпов прироста количества клиентов, как раз по этой причине, на рынок ДУ активней приходит розница, оценившая преимущества ИИС.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари:

– Растущий рынок всегда привлекает к себе больше внимания, чем рынок падающий.

За восемь месяцев 2016 года рублевый индекс ММВБ укрепился на 12,5%, в годовом сопоставлении прибавил 15,3%. Это выше уровня российской инфляции (7,2% в июле).

Ценные бумаги в составе индекса ММВБ дорожали значительней: акции Сбербанка прибавили 41%, «Роснефти» выросли на 35,8%, «Аэрофлота» – на 77%. Рубль укрепился к доллару США на 12%. Естественно, что эти тенденции привлекают на площадки новых инвесторов.

Сложно понять, что именно управляющие компании понимают под формулировкой «состоятельные клиенты». Если это пополнение счета на сумму от 50 до 300 тыс. рублей, то это вполне обоснованный тренд, так как, располагая такими суммами, проще сформировать гармоничный портфель, сбалансировав риски и доходность.

На самом деле, интерес к фондовому рынку растет примерно равномерно и для состоятельных клиентов, и для клиентов с небольшим депозитом, просто формат управления предполагается разным: кто-то доверяет средства ДУ, кто-то торгует самостоятельно. Но так было всегда.


/ СИА /




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