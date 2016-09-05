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По требованию природоохранного прокурора суд обязал демонтировать забор на береговой полосе Иркутского водохранилища

В ходе проведения проверки исполнения требований водного и земельного законодательства при использовании береговой полосы общего пользования Иркутского водохранилища прокуратура обнаружила установленный гражданином металлический забор на бетонном фундаменте.

На добровольно устранить выявленное нарушение гражданин отказался. В связи с этим, в сентябре 2015 года прокуратура была вынуждена обратиться в суд с соответствующим исковым заявлением. Решение по делу вынесено Иркутским районным судом 23 августа 2016 года.

Причиной столь длительного рассмотрения гражданского дела стала замена ответчика, вызванная срочной перепродажей указанного участка первоначальным собственником, произошедшей уже в момент рассмотрения дела в суде.

Кроме того, в процессе заседания ответчиком неоднократно ставились под сомнение как компетентность привлеченных к проверке специалистов Росприроднадзора, так и законность предоставленных ими в прокуратуру заключений, сообщает пресс-службы Западно-Байкальской межрайонной прокуратуры.

Однако, суд, удовлетворил требования природоохранного прокурора в полном объеме.

После вступления в законную силу решения суда исполнительный лист будет направлен в службу судебных приставов для принудительного исполнения.