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На трех предприятиях Усолья-Сибирского выявлены нарушения законодательства в сфере оборота продуктов питания

В ходе проверки прокуратурой г. Усолье-Сибирское обнаружены многочисленные факты нахождения в обороте опасных и некачественных продуктов питания с просроченным сроком годности.

Так, установлено, что ООО «КИЛИКИА», ООО «Мир», ООО «Мишлен» реализуют в магазинах, расположенных в г. Усолье-Сибирское, продукты с истекшим сроком годности, без нанесения информации на этикетку о месте нахождения изготовителя, о показателях пищевой ценности продукции, условиях хранения продукции, даты выработки, знака обращения на рынке, конечного срока реализации и т.д.

По информации пресс-службы прокуратуры Усолья-Сибирского, одна из причин, способствующих подобным нарушениям – это отсутствие систематизированного контроля за продавцами и работниками, изготавливающими и реализующими продукцию.

Для устранения выявленных нарушений руководителям коммерческих предприятий прокуратурой города внесены представления, виновные лица привлечены к предусмотренной законом административной ответственности по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ.