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Россельхозбанк приступил к финансированию строительства крупных молочных комплексов в Воронежской и Калужской областях

При финансовой поддержке АО «Россельхозбанк» в Воронежской и Калужской областях начато строительство крупных животноводческих комплексов группы компаний «ЭкоНива». Объем инвестиций АО «Россельхозбанк» в создание новых объектов составит около 3,6 млрд рублей.

С участием заемных средств Банка будут построены 2 производственных комплекса на 2800 голов крупного рогатого скота с коровниками, индивидуальными домиками для содержания телят, очистными сооружениями и другими объектами. Мощность каждой молочно-товарной фермы составит 26 тыс. тонн молока в год.

Группа компаний «ЭкоНива» – крупнейший производитель молока в России и Европе. На ее сельхозпредприятиях получают 630 тонн молока ежедневно. Россельхозбанк оказывает поддержку в реализации проектов ГК «ЭкоНива» начиная с 2008 года. Общий объем финансирования, предоставленный агрохолдингу Банком, превышает 4 млрд рублей.

Кредитование Россельхозбанком масштабных инвестиционных проектов, направленных на производство высококачественной сельскохозяйственной продукции, способствует ускоренному импортозамещению, интенсивному развитию территорий и дальнейшему укреплению продовольственной безопасности страны.