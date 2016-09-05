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В интернет-банке Промсвязьбанка можно оплатить штрафы ГИБДД со скидкой

Промсвязьбанк ввел новую опцию - оплата штрафы ГИБДД с автоматической скидкой 50% через интернет-банк при условии, что с момента выписки штрафа прошло не более 20 календарных дней.

Для оплаты штрафа нужно перейти в интернет-банке в раздел «Платежи и переводы», далее выбрать раздел «Штрафы ГИБДД, налоги, платежи в бюджет», а затем «Оплата штрафа ГИБДД». Также можно воспользоваться опцией быстрого поиска и ввести код операции 5786 «Оплата штрафов ГИБДД» и сразу попасть в меню выбора способа поиска штрафа.

В интернет-банке можно выбрать несколько способов поиска штрафа: по номеру водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства или самого постановления. Сумма найденного штрафа будет указана со скидкой.

В ближайшее время подобный сервис будет доступен и в мобильном банке Промсвязьбанка.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте банка.