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Ольга Дергунова поделилась с акционерами ВТБ планами инновационного и IT-развития Группы

В Москве состоялось очередное заседание Консультационного совета акционеров ВТБ, в котором приняла участие заместительпрезидента-председателя правления банка Ольга Дергунова. Она рассказала о планах инновационного и IT-развития группы ВТБ на ближайшие годы.

«IT-стратегия станет неотъемлемой частью новой стратегии развития группы ВТБ на 2017—2019 гг. В её основе будут лежать IT-решения, которые будут являться инструментом развития бизнеса и новых возможностей для бизнеса. При формировании основных направления развития IT банка ВТБ мы будем опираться, в первую очередь, на интересы наших клиентов, в том числе и акционеров», — отметила Ольга Дергунова.

В ходе заседания были затронуты ключевые элементы новой IT-стратегии, включающие в себя различные инициативы в области архитектуры, инфраструктуры, организации и безопасности IT-систем. При их разработке особое внимание будет уделяться применению инновационных технологий. По мере внедрения этих инициатив планируется организация работыфокус-групп для обсуждения и апробирования новых технологий.

Консультационный совет акционеров примет активное участие в разработке новых технологических решений для клиентов группы ВТБ. Помимо уже представленных на заседании предложений, руководству банка будут переданы конкретные инициативы по улучшению IT-продуктов группы ВТБ, включая мобильные приложения и сервисы онлайн-банкинга по итогам их всестороннего тестирования с участием акционеров.

Одним из ключевых вопросов, затронутых на заседании, стали IT-решениядля акционеров. Так, дочерняя компания банка ВТБ — ВТБ Регистратор — первой в России разработала и запустила сервис электронного голосования на общих собраниях акционеров. Удобный и понятный интерфейс, включающий в себя не только функцию голосования, но и ознакомление со всеми материалами собрания, позволит акционерам принимать участие в голосовании, несмотря на их удалённость от места проведения собрания и отмену рассылки бумажных бюллетеней для клиентов депозитариев.

Технология электронного голосования до конца этого года будет интегрирована в мобильное приложение «Акционер ВТБ», которое также является уникальным для российских эмитентов программным решением для частных инвесторов. Протестировать новые технологические решения группы ВТБ, а также получить логин и пароль для доступа к системе электронного голосования, акционеры ВТБ смогут 8 октября на дне инвестора в Москве.