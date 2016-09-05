Банк ВТБ получил полный доступ к межбанковскому рынку облигаций Китая

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Банк ВТБ получил полный доступ к межбанковскому рынку облигаций Китая5 сентября 2016
Банк ВТБ первым среди российских банков получил полный доступ к межбанковскому рынку облигаций Китая. При содействии Банка Китая завершено построение необходимой инфраструктуры для реализации торговых сделок на данном рынке. Ранее Народный Банк Китая выдал ВТБ лицензию на участие в торгах.
С Банком Китая подписано агентское соглашение, открыты специальные расчетные счета, счета в депозитариях (CCDC и SHCH), а также счет в China Foreign Exchange Trading System. В настоящий момент в стадии завершения процесс операционного тестирования инфраструктуры.
Внутренний рынок облигаций Китая является третьим в мире по объемам выпущенных долговых обязательств и превышает в эквиваленте 5 трлн. долларов США. Доступ к данной инвестиционной площадке позволяет расширить круг контрагентов и придает импульс развитию финансового сотрудничества между Россией и Китаем, поскольку позволит ВТБ приобретать на вторичном рынке Китая облигации локальных эмитентов.
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|«Мы сделали очередной важный шаг по развитию российско-китайских межбанковских отношений, который позволяет предложить уникальную инвестиционную услугу клиентам ВТБ. Для ВТБ стратегическое партнерство с крупнейшими китайскими банками в целом и с Банком Китая в частности имеет ключевое значение и позволяет постоянно расширять продуктовую линейку банковских услуг для наших клиентов».
Андрей Костин,