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Банк ВТБ получил полный доступ к межбанковскому рынку облигаций Китая

Банк ВТБ первым среди российских банков получил полный доступ к межбанковскому рынку облигаций Китая. При содействии Банка Китая завершено построение необходимой инфраструктуры для реализации торговых сделок на данном рынке. Ранее Народный Банк Китая выдал ВТБ лицензию на участие в торгах.

С Банком Китая подписано агентское соглашение, открыты специальные расчетные счета, счета в депозитариях (CCDC и SHCH), а также счет в China Foreign Exchange Trading System. В настоящий момент в стадии завершения процесс операционного тестирования инфраструктуры.

Внутренний рынок облигаций Китая является третьим в мире по объемам выпущенных долговых обязательств и превышает в эквиваленте 5 трлн. долларов США. Доступ к данной инвестиционной площадке позволяет расширить круг контрагентов и придает импульс развитию финансового сотрудничества между Россией и Китаем, поскольку позволит ВТБ приобретать на вторичном рынке Китая облигации локальных эмитентов.