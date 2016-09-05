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ВТБ увеличил объем расчетных операций в юанях на 70% в первом полугодии 2016 года

На фоне развития отношений между Россией и Китаем ВТБ существенно увеличил объем транзакций в китайских юанях. В первом полугодии 2016 года количество платежей в юанях выросло почти на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и превысило 5 тыс. расчетных операций на сумму более 45 млрд. юаней.

Банк планомерно наращивает свое присутствие во всех сегментах финансового рынка азиатского региона. В первую очередь, речь идет о структурировании сделок по финансированию трансграничных торговых операций и предоставлении сопутствующих услуг, включая операции по обмену валюты и хеджированию. Кроме того, в продуктовой линейке ВТБ присутствует целый ряд комплексных решений для инвестиционно-банковской деятельности, рынков капитала и сырья.

ВТБ работает с обширной сетью банков-корреспондентов в материковом Китае, включая свободную экономическую зону Шанхая, и в Гонконге, что позволяет проводить расчеты в юанях и других валютах напрямую с локальными банками. Подключение к внутренней платежной системе Китая CNAPS и международной китайской платежной системе CIPS дает ВТБ возможность предлагать своим клиентам наиболее оптимальные платежные маршруты по корреспондентским счетам в местной валюте и валютах третьих стран с крупнейшими финансовыми организациями региона.

ВТБ уже давно является ведущей финансовой организацией в области содействия развитию трансграничной торговли между Россией и Китаем. Для сопровождения ряда долгосрочных проектов ВТБ заключил договоры о финансировании торговых и экспортных сделок с крупнейшими банками Китая на общую сумму более 17 млрд. юаней, а также подписал соглашение о предоставлении страхового покрытия с Китайской Корпорацией по Страхованию Экспортных Кредитов (SINOSURE) в размере 2 млрд. долл. США. Часть этих средств пойдет на финансирование проектов по сотрудничеству в рамках Экономического пояса шелкового пути и Морского шелкового пути XXI века.

По мере роста товарооборота растет и спрос на продукты глобальных рынков, включая операции по обмену валюты, инструменты хеджирования, кредитование на денежном рынке и т. д. Объем операций ВТБ по свопам в юанях в первом полугодии 2016 года увеличился в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ВТБ также занимает лидирующие позиции среди российских банков на рынке поставок золота в Китай. Банк получил статус члена Международной площадки Шанхайской золотой биржи и создал всю необходимую инфраструктуру для расчетов по торгам в зоне свободной торговли Шанхая. В апреле 2016 года ВТБ отправил первую партию золота в Китай по соглашению с одним из крупнейших банков страны, став первым российским банком, который вышел на рынок прямых поставок физического золота на китайский рынок.

Дополнительным преимуществом банка ВТБ в плане сопровожденияроссийско-китайских торговых операций является наличие собственного отделения в Шанхае с лицензией на осуществление финансовой деятельности в Китае. Банк ВТБ в Шанхае — единственный среди российских банков, который обладает лицензией на проведение операций в юанях в Китае, что позволило ВТБ выйти на ведущие позиции на рынке обмена валют в паре рубль-юань. На текущий момент доля ВТБ по данным операциям составляет 86% на локальном китайском рынке. В первом полугодии 2016 года объем валютных торгов составил почти 7 млрд. юаней. Шанхайское отделение также является основным поставщиком наличных рублей для китайских финансовых организаций.

Помимо предоставления традиционного набора банковских услуг в Китае, ВТБ также продвигает ряд новых продуктов. Так, банк стал первой российской кредитной организацией, получившей лицензию на доступ к торгам на локальном межбанковском рынке облигаций, что открывает перед клиентами ВТБ возможность инвестировать в китайские долговые инструменты. В настоящее время проводится тестирование необходимой инфраструктуры.