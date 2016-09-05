Новости

Сбербанк и Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона заключили соглашение о сотрудничестве

В ходе Восточного экономического форума Сбербанк и Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и Генеральный директор АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» Алексей Чекунков.

Цель соглашения — повысить доступность кредитования для малого и среднего предпринимательства в Дальневосточном федеральном округе за счет снижения стоимости кредитов и увеличения сроков кредитования. Основной инструмент — софинансирование по льготной ставке 5% Фондом Сбербанка с ограничением максимальной процентной ставки для кредитов малым и средним предпринимателям.

Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона создан по инициативе Президента России и Председателя Правительства России. Фонд — государственный финансовый институт развития, который обеспечивает гибкий подход к структурированию и финансированию проектов. Осуществляет инвестиции в создание новых предприятий и объектов инфраструктуры, которые обладают значимым социально-экономическим эффектом для развития экономики региона.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2–3 сентября 2016 года. Девиз форума — «Открывая Дальний Восток».

Сбербанк — официальный партнер Восточного экономического форума.