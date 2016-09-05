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Альфа-Банк отменил возрастные ограничения при приобретении карты «Next»

С 02 сентября 2016 года Альфа-Банк отменил возрастные ограничения при приобретении молодежной карты «Next». Ранее карту могли приобрести клиенты в возрасте от 18 до 30 лет.

С момента запуска карты в банк поступило большое количество обращений клиентов старше 30 лет, которые пожелали стать владельцами карты. Именно такой высокий интерес со стороны клиентов стал причиной отмены возрастных ограничений.

Напомним, что 18 июля этого года Альфа-Банк выпустил дебетовую карту «Next» для молодых и активных людей, вступающих во взрослую жизнь. Карта собрала самые привлекательные для молодой аудитории предложения. Владельцы новой карты получают целый спектр дополнительных возможностей. Так, они могут бесплатно пользоваться мобильным приложением банка «Альфа-Мобайл». В приложении, кроме совершения основных операций, таких как переводы средств, оплата услуг и тд., можно общаться с сотрудниками банка в онлайн-чате, что для молодой аудитории сегодня очень важно. Любые платежи можно делать всего в несколько кликов без ввода реквизитов карты. Кроме того, можно бесплатно пополнить карту Альфа-Банка с карты любого банка. В комплекте с картой клиент может получить cтильный браслет с технологией бесконтактной оплаты MasterCard PayPass. Также клиентам доступны скидки до 30% в модных магазинах и кафе от партнеров банка, среди которых Бургеркинг, Киноход, магазины одежды и многие другие.

Карта «Next» имеет модный дизайн, причем клиент сам может выбрать внешнее оформление из12 вариантов.

Карта категории MasterCard Standard с чипом разработана с учетом образа жизни и интересов молодого поколения. Стоимость обслуживания карты составляет 10 рублей в мес. Карту можно оформить при наличии одного из пакетов услуг банка: «Эконом», «Оптимум», «Комфорт» или «Максимум+».

Подробнее о карте «Next» можно узнать на сайте Альфа-Банка, в отделениях банка, на официальных страницах банка в социальных сетях, чате мобильного банка «Альфа-Мобайл» или по телефону колл-центра.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 13,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.