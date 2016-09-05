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Корпорация развития Сахалинской области и Азиатско-Тихоокеанский банк помогут малому и среднему бизнесу

Корпорация развития Сахалинской области и Азиатско-Тихоокеанский банк в рамках работы Восточного экономического форума подписали соглашение о намерениях реализовать масштабный проект по поддержке малого и среднего бизнеса на Сахалине.



Документ скрепили подписями генеральный директор Корпорации развития Сахалинской области Сергей Хоточкин и председатель правления Азиатско-Тихоокеанского банка Андрей Новиков.



В тексте соглашения изложены предложения банка по финансированию малого и среднего бизнеса островного региона, обеспечивающие местным предпринимателям доступ к дешевым кредитным ресурсам.



Объем кредитной программы согласован на уровне 3,5 млрд рублей, что составляет примерно половину всех кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства региона в 2015 году. При успешном освоении данных средств предприятиями малого и среднего бизнеса Сахалина, Азиатско-Тихоокеанский банк намерен увеличить свое участие в проекте, нарастив кредитный портфель до 8 млрд рублей.



Предполагается, что уже до конца 2016 года Корпорация развития Сахалинской области завершит рассмотрение проекта и передаст материалы в межведомственную комиссию при Правительстве Сахалинской области, уполномоченную принимать решения о финансировании инвестиционных проектов.



При положительном решении комиссии, до 3 млрд рублей будут направлены Корпорацией развития Сахалинской области на увеличение уставного капитала Азиатско-Тихоокеанского банка. Вложенные средства будут источником финансирования предприятий малого и среднего бизнеса региона. Возврат средств и получение по ним дохода предполагается при продаже Корпорацией акций АТБ в 2020 году.



Базовые условия кредитного продукта будут комфортны для заемщиков: ставка по кредитам 11,5% годовых, срок инвестиционного кредитования – до 5 лет, объем финансирования – до 500 млн рублей. На цели пополнения оборотного капитала программой предусмотрен срок кредита до трех лет с максимальным объемом финансирования до 250 млн рублей.



Одним из существенных условий, выдвинутых Корпорацией развития Сахалинской области, является обязательство Азиатско-Тихоокеанского банка финансировать проекты, реализуемые исключительно на территории островного региона.



В подготовке проекта активное участие приняло также Министерство экономического развития Сахалинской области.