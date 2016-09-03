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Председатель совета директоров АТБ Андрей Вдовин выступил на ключевой сессии ВЭФ

Председатель совета директоров Азиатско-Тихоокеанского банка Андрей Вдовин выступил с докладом «Развитие доступности рынка финансовых услуг для предприятий Дальнего Востока» на ключевой сессии второго Восточного экономического форума во Владивостоке.



В сессии «Развитие финансового рынка на Дальнем Востоке» приняли участие банки и другие финансовые институции. Основной темой обсуждения стали инициативы, позволяющие увеличить потенциал развития восточного региона страны. Модератором сессии выступил Алексей Чекунков, генеральный директор «Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона».



По мнению участников дискуссии, инвестиционные проекты и активы Дальнего Востока привлекательны для инвесторов из АТР, а сам регион может в короткие сроки стать региональным финансовым центром. В настоящее время при участии институтов развития Дальнего Востока формируется прозрачный механизм, позволяющий инвесторам участвовать в проектах с перспективной доходностью, а эмитентам привлекать финансирование. В перспективе развитие биржевой и инвестиционной инфраструктуры позволит создать центр ценообразования по основным товарам, поставляемым Россией в страны АТР.

