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ВТБ финансирует официального дилера УАЗ в Иркутске

ВТБ предоставил официальному дилеру УАЗ в Иркутской области - компании «УАЗ Центр Иркутск», входящей в ГК «БайкалГазСервис», кредит объемом 50 млн рублей сроком на 1,5 года. Средства будут направлены на финансирование текущей деятельности компании.

Руководитель дирекции ВТБ по Иркутской области Александра Макарова отметила:

«ВТБ является финансовым партнером многих компаний-автодилеров, обеспечивающих спрос во всех сегментах автомобильного рынка Приангарья - от бюджетных до класса «люкс». Уверена, что сотрудничество банка и «УАЗ Центра Иркутск» будет способствовать росту объема продаж автомобилей отечественного производства в нашем регионе, а также позволит компании достичь поставленных задач по развитию дилерского центра».