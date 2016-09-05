ВТБ финансирует официального дилера УАЗ в Иркутске

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ВТБ финансирует официального дилера УАЗ в Иркутске5 сентября 2016
ВТБ предоставил официальному дилеру УАЗ в Иркутской области - компании «УАЗ Центр Иркутск», входящей в ГК «БайкалГазСервис», кредит объемом 50 млн рублей сроком на 1,5 года. Средства будут направлены на финансирование текущей деятельности компании.
Руководитель дирекции ВТБ по Иркутской области Александра Макарова отметила:
«ВТБ является финансовым партнером многих компаний-автодилеров, обеспечивающих спрос во всех сегментах автомобильного рынка Приангарья - от бюджетных до класса «люкс». Уверена, что сотрудничество банка и «УАЗ Центра Иркутск» будет способствовать росту объема продаж автомобилей отечественного производства в нашем регионе, а также позволит компании достичь поставленных задач по развитию дилерского центра».
Для справки:
ГК «БайкалГазСервис» ведет историю с 1999 г., когда был заключен эксклюзивный дилерский договор на реализацию автомобилей ГАЗ на территории Иркутской области и Забайкальского края. С 2006 г. группа начала реализацию автомобилей УАЗ, с 2009 по 2012 г.г. получено дилерство по маркам Fiat, SsangYong, LIFAN, IVECO, MITSUBISHI FUSO. На сегодняшний день ГК «БайкалГазСервис» реализует автомобили 7 марок, предоставляя полный спектр услуг по продаже, сервисному и гарантийному обслуживанию, включая кредитование, страхование, продажу запасных частей, установку дополнительного оборудования и тюнинг.
Группу ВТБ в Иркутской области представляют 1 операционный офис ВТБ, 27 операционных офисов ВТБ 24, представительства «ВТБ Страхование» и «ВТБ Регистратор». Среди корпоративных клиентов ВТБ в регионе предприятия всех отраслей экономики и бизнеса, а также муниципальные органы власти.
С более подробной информацией о Группе ВТБ можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru
ГК «БайкалГазСервис» ведет историю с 1999 г., когда был заключен эксклюзивный дилерский договор на реализацию автомобилей ГАЗ на территории Иркутской области и Забайкальского края. С 2006 г. группа начала реализацию автомобилей УАЗ, с 2009 по 2012 г.г. получено дилерство по маркам Fiat, SsangYong, LIFAN, IVECO, MITSUBISHI FUSO. На сегодняшний день ГК «БайкалГазСервис» реализует автомобили 7 марок, предоставляя полный спектр услуг по продаже, сервисному и гарантийному обслуживанию, включая кредитование, страхование, продажу запасных частей, установку дополнительного оборудования и тюнинг.
Группу ВТБ в Иркутской области представляют 1 операционный офис ВТБ, 27 операционных офисов ВТБ 24, представительства «ВТБ Страхование» и «ВТБ Регистратор». Среди корпоративных клиентов ВТБ в регионе предприятия всех отраслей экономики и бизнеса, а также муниципальные органы власти.
С более подробной информацией о Группе ВТБ можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru
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