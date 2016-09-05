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Михаил Волков, ВТБ: Мы намерены нарастить объем льготного финансирования бизнеса в Бурятии до 600 млн рублей

2 сентября Республику Бурятия с рабочим визитом посетил руководитель департамента региональной сети, старший вице-президент банка ВТБ Михаил Волков. Топ-менеджер принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 350-летию столицы республики.

Кроме этого, в рамках визита Михаил Волков провел ряд деловых встреч с руководителями ведущих предприятий, представляющих различные отрасли экономики республики. На встречах обсуждались возможности расширения сотрудничества, в том числе с точки зрения реализации инвестиционных проектов в рамках Программы стимулирования кредитования малого и среднего предпринимательства АО «Корпорация МСП», реализуемой совместно с Банком России.

Подводя итоги визита, руководитель департамента региональной сети, старший вице-президент банка ВТБ Михаил Волков отметил: «Банк ВТБ принимает активное участие в развитии социально-экономического потенциала Бурятии. Мы рады, что очередной этап конструктивного диалога с местным бизнесом состоялся в период юбилейных событий. Этот визит, с одной стороны, наша дань уважения столице республики и ее жителям, с другой – возможность обсудить новые горизонты сотрудничества. Так, у банка накоплен большой опыт работы со всеми инструментами государственной поддержки региональных предприятий, и одним из них является программа Корпорации МСП, которую мы активно используем, в том числе на территории Бурятии.

На сегодня поддержку по этой программе уже получили 3 сельскохозяйственных предприятия региона. В настоящее время мы прорабатываем еще несколько проектов, это позволит нам нарастить объем льготного финансирования бизнеса республики до 600 млн рублей».