Михаил Волков, ВТБ: Мы намерены нарастить объем льготного финансирования бизнеса в Бурятии до 600 млн рублей

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Михаил Волков, ВТБ: Мы намерены нарастить объем льготного финансирования бизнеса в Бурятии до 600 млн рублей5 сентября 2016
2 сентября Республику Бурятия с рабочим визитом посетил руководитель департамента региональной сети, старший вице-президент банка ВТБ Михаил Волков. Топ-менеджер принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 350-летию столицы республики.
Кроме этого, в рамках визита Михаил Волков провел ряд деловых встреч с руководителями ведущих предприятий, представляющих различные отрасли экономики республики. На встречах обсуждались возможности расширения сотрудничества, в том числе с точки зрения реализации инвестиционных проектов в рамках Программы стимулирования кредитования малого и среднего предпринимательства АО «Корпорация МСП», реализуемой совместно с Банком России.
Подводя итоги визита, руководитель департамента региональной сети, старший вице-президент банка ВТБ Михаил Волков отметил: «Банк ВТБ принимает активное участие в развитии социально-экономического потенциала Бурятии. Мы рады, что очередной этап конструктивного диалога с местным бизнесом состоялся в период юбилейных событий. Этот визит, с одной стороны, наша дань уважения столице республики и ее жителям, с другой – возможность обсудить новые горизонты сотрудничества. Так, у банка накоплен большой опыт работы со всеми инструментами государственной поддержки региональных предприятий, и одним из них является программа Корпорации МСП, которую мы активно используем, в том числе на территории Бурятии.
На сегодня поддержку по этой программе уже получили 3 сельскохозяйственных предприятия региона. В настоящее время мы прорабатываем еще несколько проектов, это позволит нам нарастить объем льготного финансирования бизнеса республики до 600 млн рублей».
Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (группа ВТБ) являются ведущей российской финансовой группой, предоставляющей широкий спектр финансово-банковских услуг в России, СНГ, странах Западной Европы, Северной Америки, Азии и Африки.
В России Группа осуществляет банковские операции через один материнский (Банк ВТБ) и дочерние банки, крупнейшим из которых является ВТБ24. Дочерние финансовые организации Группы предоставляют услуги на рынке ценных бумаг, услуги по страхованию, лизингу, факторингу или иные услуги финансового характера.
Группа ВТБ сегодня обладает уникальной для российских банков международной сетью, которая насчитывает более 30 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах мира.
По состоянию на 30 июня 2016 года Группа ВТБ является второй крупнейшей финансовой группой России по активам (12 333,5 млрд рублей) и средствам клиентов (7 859,1 млрд рублей). Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 60,9% голосующих акций.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru