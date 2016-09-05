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Компания «РАФТ ЛИЗИНГ» с 5 сентября 2016 года откорректировала условия по привлечению займов

Компания «РАФТ ЛИЗИНГ» с 5 сентября 2016 года откорректировала условия по привлечению займов1. Снижение процентных ставок коснулось продуктов «ДЕМО»: ставка опустилась с 16% до 14,5% годовых, а также «РАНТЬЕ»: ставка теперь ниже на 0,5 пункта и составляет 14% годовых. По остальным продуктам изменений не произошло.

Напомним, весной 2016 года компания «РАФТ ЛИЗИНГ» презентовала новый проект «Инвестиции», в рамках которого приняла решение привлекать частные инвестиции для софинансирования лизинга.

«Мы решили, что софинансировать лизинг могут не только банки, но и обычные люди. Мы создали продукты сродни банковским вкладам – простые и понятные. При этом наши ставки - существенно выше, чем предлагают банки», - комментирует директор компании «РАФТ ЛИЗИНГ «Елена Ланцова».

Более подробную информацию по займам можно получить на сайте www.invest.raftleasing.ru и по тел.: 89021-71-63-00.

ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» - одна из крупнейших лизинговых компаний Иркутской области. Была основана в 2006 году. За 10 лет работы реализовала более 1000 успешных проектов. Компания представлена в Иркутске, Братске. Общая сумма договоров лизинга за 2013-2015 гг. составляет свыше 1,5 млрд. руб.

1 Условия: Продукты для физических лиц: «Демо» . Предусматривает сумму займа от 300000 руб. до 500000 руб. На срок 3 месяца под 14,5% годовых{1}, с выплатой процентов ежемесячно или в конце срока. Может использоваться не более одного раза. «Капитал». Предусматривает сумму займа от 500000 руб. на срок от 3 до 36 мес. Под 13,5 % годовых с капитализацией, с выплатой процентов в конце срока. Пролонгация возможна на условиях, существующих в ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» на момент окончания займа. «Умный доход». Предусматривает сумму займа от 1 млн. руб. до 10 млн. руб. на срок от 12 до 36 мес. Под 14% годовых, с выплатой процентов в конце срока. Предусмотрено пополнение от 100000 руб., которое осуществляется не позднее, чем за 31 день до окончания срока займа. Максимальная сумма займа ограничена 10 млн. Руб. Предусмотрены расходные операции – 20% от суммы займа в месяц (с условием предупреждения ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» за 7 раб. Дней). Минимальный остаток займа – 1 млн. руб. Пролонгация возможна на условиях, существующих в ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» на момент окончания займа. «Рантье». Предусматривает сумму займа от 1,5 млн. руб. на срок от 6 до 48 мес. Под 14 % годовых, с выплатой процентов ежемесячно. Пролонгация возможна на условиях, существующих в ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» на момент окончания займа.