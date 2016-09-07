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Вопреки традиции: почему рубль не упал в августе?

За августом в России давно закрепилась дурная слава: именно в этом месяце обычно происходят различные негативные события в экономике и политике. Например, традиционно в августе теряет свои позиции рубль. В этом году – впервые за десять лет – национальная валюта показала рост. В чем причина? И какой динамики ждать дальше? С этими вопросами портал SIA.RU обратился к аналитикам.

Роман Ткачук, старший аналитик Альпари:

– Действительно, статистически август – самый слабый месяц для рубля. За последние 9 лет рубль слабел 8 раз. Но из всех правил бывают исключения. Последний месяц этого лета стал исключительно позитивным для нефтяных котировок. На фоне слухов относительно совместного снижения квот на добычу нефти странами ОПЕК на сентябрь саммите МЭА Brent выросла за месяц более чем на 20%. При этом 20 августа она поднималась выше $51. Растущая нефть позитивно отразилась и на динамике курса рубля.

В сентябре большинство факторов говорит не в пользу национальной валюты. Прежде всего, откатились вниз нефтяные цены – Brent опустилась в район $45-46. Причин для возвращения к $50 пока не видно.

На наш взгляд, договориться странам-производителям нефти на сокращение квот будет непросто (пока ни одна из ранее предпринятых попыток не увенчалась успехом) – Иран, Ливия и Нигерия уж точно не намерены снижать добычу. Более того, ОПЕК продолжает наращивать добычу (ещё на 40 тысяч баррелей в августе). Исторически сентябрь – плохой месяц для нефти. За последние 15 лет котировки «чёрного золота» в первый месяц осени в среднем снижались на 3%

Кроме того, напомним, 18 сентября пройдут выборы в Госдуму. После этого исчезнет социальный аспект в котировках рубля и будет превалировать экономический.

Как известно, населению выгоден сильный рубль (с сильной покупательной способностью), а экономике – слабый.

В июле-августе о необходимости небольшого ослабления курса рубля открыто заявляли российские власти (в том числе, Владимир Путин). Не стоит забывать также, что российским компаниям в сентябре и декабре предстоят высокие выплаты по внешним валютным займам, поэтому вполне возможны активные покупки валюты на внутреннем рынке. На наш взгляд, в сентябре мы можем увидеть уровни 66-67 по USD/RUB, а может, и выше.

Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик ГК «ФИНАМ»:

– Ситуация в российской экономике, несмотря на сокращение нефтегазовых доходов и санкции, совсем не похожа на преддефолтное состояние в 1998 г. Собственно, тогда крах российской экономики был вызван огромным дефицитом бюджета. Сейчас дефицит бюджета небольшой, всего лишь порядка 3%, и страна в состоянии обслуживать свои долги, прибегать к чрезмерным займам и строить финансовую пирамиду ГКО, как это делалось в конце 90-х, нет никакой необходимости. Т.е. у населения и бизнеса нет ожиданий того, что включат печатный станок для покрытия госрасходов.

Помимо этого, значительную поддержку рублю оказывает снижение выплат по внешним долгам и низкая инфляция, а также, что еще важнее, инфляционные ожидания.

Так, по состоянию на конец августа рост цен накопленным итогом с начала года составил всего 3,9%. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года потребительские цены прибавили 9,8%. При низкой инфляции/ожиданиях население/компании не спешат весь рублевый кэш конвертировать в валюту при любом «дуновении ветерка» на сырьевых рынках. Наконец, отмечу такие факторы, как денежные потоки, связанные с уплатой налогов или притоком капитала извне из-за разницы ставок.

По паре доллар/рубль жду отметки около 70 после выборов, около 65 к концу года и далее – плавное укрепление.

Олег Шагов, начальник аналитического отдела АО ИФК «Солид»:

– На курсовую динамику рубля влияет значительное количество факторов, в том числе, экономических и политических. Ключевым фактором для рубля остается изменение мировых цен на нефть, а примерное значение курса доллара США к рублю сейчас можно оценить, разделив эмпирический коэффициент 3070 на стоимость барреля нефти марки Brent в долларах. Мировые цены на нефть в августе сложились на относительно высоком уровне, что и поддерживало рубль.

Кроме того, стоит отметить, что у России сейчас достаточный запас финансовой прочности для покрытия бюджетных расходов, чтобы не прибегать к внешним заимствованиям, а выплаты по прежним долгам сравнительно невелики.

Именно поэтому отток капитала из России уменьшился в 5 раз по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем российские власти постоянно подчеркивают, что не пошли на административное ограничение вывоза капитала из страны в период экономического кризиса 2008-2009 годов, и не собираются этого делать сейчас. Между тем российская валюта на фоне сравнительно высоких рублевых и низких долларовых ставок остается очевидным фаворитом у «кэрри-трейдеров», которые направляют свои доллары в Россию в поисках более высокой доходности.

Существенное влияние на курс доллара США к рублю в перспективе продолжит оказывать изменение цен на нефть и направление потоков международного капитала, а также предстоящие в сентябре решения ФРС США и Банка России по монетарной политике.

