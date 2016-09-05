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Братская полиция ищет очевидцев ДТП, произошедшего в ночь на 5 сентября на улице Ленина

Сотрудники ГИБДД Братска устанавливают очевидцев ДТП, в котором получила смертельную травму женщина-пешеход.

Фото: ceur.ru

ДТП произошло в ночь на 5 сентября в 5 часов 27 минут на проспекте Ленина напротив дома № 27. Неизвестный водитель, управляя иномаркой, предположительно красного цвета, двигаясь со стороны улицы Советской в сторону Южной, сбил женщину 1944 года рождения, переходившую проезжую часть в неустановленном месте. Двигавшийся за ним автомобиль, предположительно иномарка серого цвета, повторно наехал на пострадавшую. Виновники скрылись с места происшествия.

Пресс-служба ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Братское» информирует, что сейчас полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия по установлению личностей водителей, допустивших ДТП, и их автомобилей.

Всех, кто оказался очевидцем или свидетелем этого происшествия, а также лиц, владеющих информацией, которая поможет установить объективную картину дорожного происшествия, просят позвонить по телефонам: 8 (3953) 41-48-90, 89834100543 или 8 (3953) 44-22-49.