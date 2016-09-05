Новости

Объемы продаж алкоголя в Иркутской области сократились на 5,3%

С начала текущего года каждому жителю Иркутской области в среднем продано 4,1 л. алкоголя, в пересчете на абсолютный алкоголь*. По данным Иркутскстата, это на 5,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



Иркутск занял 14-е место в списке городов России с населением более 500 тысяч человек, жители которых тратят много денег на покупку алкоголя. По информации составителей, сумма затрат жителей Приангарья на спиртное составляет 15 724 рубля в год или 1310 рублей в месяц: на покупку пива уходит 4921 рубль, водки — 4469 рублей, вина — 3430 рублей.

*Абсолютный алкоголь — этанол, масса которого содержит не более 1% воды