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Два подпольных игровых клуба закрыты в Иркутске и Тайшете

Иркутские сотрудники правоохранительных органов в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ, по факту организации и проведения азартных игр, пресекли игорную деятельность в здании на ул. Ядринцева.

Фото: molva33.ru

В ходе обыска были обнаружены 14 развлекательных аппаратов, 5 игровых столов, один из которых с рулеткой, кейсы с игральными картами и фишками, с помощью которых проводились азартные игры. Кроме того, следователями изъяты денежные средства и документация. В помещении находились посетители, среди которых были граждане КНР и Таджикистана, а также персонал игорного заведения.

Также в г. Тайшете закрыт игровой клуб, расположенный по адресу: ул. Андреева, 1-1. В ходе обыска изъяты 9 компьютеров и денежные средства в сумме 13 тысяч рублей.

Расследование уголовных дел продолжается.