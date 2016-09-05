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Более 130 тысяч платежей ЖКХ совершили забайкальцы с помощью автоплатежа Сбербанка в 2016 году

Забайкальцы оценили удобство услуги Сбербанка «Автоплатёж ЖКХ». В последнее время данный сервис для оплаты жилищно-коммунальных платежей всё более востребован. Таким образом, в первом полугодии 2016 года забайкальцы совершили с помощью «Автоплатежа ЖКХ» свыше 130 тысяч платежей на сумму почти 111 млн рублей.

«Современные сервисы Сбербанка позволяют клиентам не беспокоиться о расчётах за коммунальные услуги. Своевременно оплачивать коммунальные счета, услуги детских садов, получать сообщения о наличии штрафов ГИБДД и совершать оплату одним СМС – все эти возможности предоставляет “Автоплатёж ЖКХ”. Также хочется отметить, что чек оплаты сохраняется в истории операций клиента три года», – рассказывает начальник платёжных сервисов Сбербанка Виктор Орлов.

Подключить услугу можно в офисах Сбербанка и самостоятельно через личный кабинет Сбербанк Онлайн или устройства самообслуживания. Сервис предоставляется бесплатно.