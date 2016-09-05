Более 130 тысяч платежей ЖКХ совершили забайкальцы с помощью автоплатежа Сбербанка в 2016 году

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Более 130 тысяч платежей ЖКХ совершили забайкальцы с помощью автоплатежа Сбербанка в 2016 году5 сентября 2016
Забайкальцы оценили удобство услуги Сбербанка «Автоплатёж ЖКХ». В последнее время данный сервис для оплаты жилищно-коммунальных платежей всё более востребован. Таким образом, в первом полугодии 2016 года забайкальцы совершили с помощью «Автоплатежа ЖКХ» свыше 130 тысяч платежей на сумму почти 111 млн рублей.
«Современные сервисы Сбербанка позволяют клиентам не беспокоиться о расчётах за коммунальные услуги. Своевременно оплачивать коммунальные счета, услуги детских садов, получать сообщения о наличии штрафов ГИБДД и совершать оплату одним СМС – все эти возможности предоставляет “Автоплатёж ЖКХ”. Также хочется отметить, что чек оплаты сохраняется в истории операций клиента три года», – рассказывает начальник платёжных сервисов Сбербанка Виктор Орлов.
Подключить услугу можно в офисах Сбербанка и самостоятельно через личный кабинет Сбербанк Онлайн или устройства самообслуживания. Сервис предоставляется бесплатно.
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.