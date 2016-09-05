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В Иркутском районе полицейские остановили пьяного водителя, выстрелив по колесам

В Иркутском районе для остановки нетрезвого автомобилиста, который во время движения по дороге создавал угрозу жизни и здоровью гражданам, полицейские применили табельное оружие.

Фото: aztecasonora.com

Ночью 2 сентября в посёлке Плишкино сотрудники патрульного экипажа вневедомственной охраны заметили, как водитель «Isuzu Forward» грубо нарушил ПДД. Проигнорировав требование полицейских об остановке, мужчина попытался скрыться. Во время преследования водитель неоднократно создавал аварийные ситуации, допуская угрозу жизни и здоровью другим участникам движения.

В целях задержания преступника и обеспечения безопасности людей полицейские несколько раз выстрелили по колесам транспорта. Машину удалось блокировать в лесном массиве в нескольких км. от населённого пункта, после чего злоумышленника, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, задержали и доставили в полицию.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, им оказался 27-летний житель Плишкино. Сейчас он помещен в спецприемник. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение. Предварительно установлено, что оружие было применено правомерно.