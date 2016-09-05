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Жители Иркутской области собирают гуманитарную помощь для пострадавших от паводка в Приморье

Фото: fnewcountry.com.ua

В Приморье полностью затоплены деревни Шумный и Антоновка Чугуевского района, а также поселок Светлый Тернейского района. Из берегов вышли 15 крупных рек, и под угрозой затопления сейчас находятся несколько десятков населенных пунктов. Людей из затопленных районов транспортируют в безопасные места. Более 500 человек находятся в пунктах временного размещения.

В связи с ЧС Российский Красный Крест объявляет сбор средств для оказания помощи пострадавшим.

Нужны: чистая питьевая вода, постельные принадлежности, тёплые вещи и обувь. Их можно принести в Иркутское областное отделение Красного Креста по адресу: 2-я Железнодорожная, 9. Также можно перевести деньги по реквизитам, указанным на сайте.