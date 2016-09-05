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В Иркутской области объявлены процедуры предварительных отборов подрядчиков для капремонта многоквартирных домов

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области опубликовало семь извещений о проведении предварительного отбора исполнителей работ по капремонту многоквартирных домов на территории Приангарья, сообщает глава ведомства Максим Авдеев.

Рассматривать поступившие заявки для отбора будет специальная комиссия, в состав которой включены представители органов исполнительной власти и общественных организаций области.

Министр подчеркнул, что заявители, прошедшие процедуру отбора, будут включены в реестр квалифицированных подрядных организаций для последующего участия в электронных аукционах на право заключения договора по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, информирует пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Для подрядных организаций региона, которые планируют принять участие в предварительном отборе, министерством проведен вебинар, в ходе которого представлена вся процедура регистрации и подачи заявок на электронной площадке.

Процедуры предварительных отборов проводятся на электронной площадке Сбербанк-АСТ. Заявки участников принимаются до 9-00 16 сентября 2016 года.