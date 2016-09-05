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ИНК выступила генеральным спонсором фестиваля «Звезды на Байкале»

5 сентября 2016

В Иркутске начался международный фестиваль классической музыки «Звезды на Байкале». Благодаря поддержке Иркутской нефтяной компании, выступившей в роли генерального спонсора, организаторы смогли пригласить в столицу Прибайкалья всемирно известных российских и международных музыкальных исполнителей.  

<p>Фото - Иркутский музыкальный театр им. Н.М. Загурского</p>

Фото - Иркутский музыкальный театр им. Н.М. Загурского

1, 2 и 3 сентября в Иркутске состоялись концерты академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Музыканты под управлением  Юрия Темирканова выступят вместе с Денисом Мацуевым и представителями лучших скрипичных школ мира: японской звездой Саякой Сёдзи и Николаем Цнайдером из Дании. Впервые в истории фестиваля концерты, проходящие с 1 по 3 сентября, транслировались на Medici.tv –  популярном интернет-канале классической музыки, записи которого смотрят в 120 странах мира.

Программа нынешнего фестиваля впечатляет: за 12 дней в Иркутской областной филармонии и музыкальном театре состоятся 20 концертов. Зрители услышат  «Виртуозов Москвы», Тюменский государственный симфонический оркестр, и Иркутский губернаторский симфонический оркестр. Поклонники фортепианной музыки смогут услышать лауреатов и дипломантов международных конкурсов юных пианистов. 5 сентября впервые в рамках фестиваля пройдет концерт в Братске.  На закрытии фестиваля Денис Мацуев сыграет с Губернаторским симфоническим оркестром Иркутской филармонии под управлением Илмара Лапиньша. 


<p>Фото - Иркутский музыкальный театр им. Н.М. Загурского</p>
/ СИА /




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