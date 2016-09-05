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Приангарье войдет в состав «Восточного кольца России»

Иркутская область будет участвовать в развитии нового туристического маршрута и продвижении межрегионального бренда на мировом рынке.

Об этом сообщил Антон Логашов, заместитель председателя Правительства Иркутской области. Он представил наш регион на втором Восточном экономическом форуме, который прошел во Владивостоке. В рамках мероприятия было подписано соглашение между министром культуры России Владимиром Мединским, руководителем Ростуризма Олегом Сафоновым и губернаторами Сибири и Дальнего Востока: Приморского края, Амурской области, Хабаровского края, Еврейской автономной области; Камчатской, Сахалинской, Магаданской и Чукотской автономных областей, республик Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальского края, Иркутской области.

В пресс-службе Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области подчеркивают, что соглашение предполагает финансирование проектов «Восточного кольца России» в рамках федеральных целевых программ Минкультуры России и Ростуризма.

«Восточное кольцо России» – межрегиональный проект, включенный в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 гг.)». Цель проекта – объединить природные, этнографические и культурные достопримечательности Сибири и восточных территорий России. По аналогии с «Золотым кольцом России» проект должен создать туристическое пространство с маршрутами, позволяющими туристам посетить наиболее интересные места. Сейчас Агентство по туризму Иркутской области разрабатывает предложения по формированию маршрута на территории нашего региона. В перечень могут войти озера и реки, этнографические и другие музеи, объекты зодчества.