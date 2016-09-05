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Где деньги искать?

России в ближайшее время придется снижать планку расходов или искать альтернативные варианты доходов. Согласно наметкам бюджета на три года (2017-2019 гг.), к концу исследуемого периода бюджетные доходы сократятся до двадцатилетнего минимума.

Причина кроется в слабом приросте нефтегазовых доходов, которые вяло увеличиваются и в номинальном выражении, и в сопоставлении внутри структуры ВВП.

Ко всему прочему, доля перераспределяемых через бюджет федеральных доходов в следующие три года способна сократиться в среднем на треть, в то время как доходы со стороны реального ненефтегазового сектора не смогут компенсировать этот провал.

Это взгляд на трехлетнюю перспективу, хотя уже несколько лет Россия верстает однолетний бюджет, не заглядывая далеко в будущее ввиду нестабильной внешней конъюнктуры. Средняя цена на нефть, которую закладывают в бюджет 2017-2019 годов, не будет превышать $40 за баррель. Даже если держать в уме все оптимистичные комментарии правительства последних месяцев, разумнее придерживаться именно консервативного подхода. В текущем году средняя стоимость барреля не превышает $39,5, в бюджете заложено $50. Примерный объем дефицита бюджета РФ на данный момент составляет чуть выше 4% ВВП при допустимом уровне не более 3% ВВП.

Варианты для решения проблемы есть, но все они будут не самыми приятными.

Экономике нужно продолжение структурных реформ, что почти всегда болезненно. Самое простое сократить расходы, но снижать расходную планку в российском варианте уже практически некуда: от секвестра пострадают сферы образования и здравоохранения как самые уязвимые, «резать» траты на оборонку нецелесообразно именно сейчас. Перемены в эффективности расходных потоков могут сэкономить бюджетные деньги, равно как и оптимизация управлением финансовыми вопросами. Однако все это косметические меры, которые дадут краткосрочный эффект. Скорее всего, власти будут искать деньги там, где их проще всего «добыть», то есть в оптимизации пенсионного возраста, например, раз эта тема так долго обсуждается, и в налоговой сфере.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари