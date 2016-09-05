Новости

Мэрия Иркутска обещает в течение трех суток после окончания дождей завершить ремонт дорог на Старокузьмихинской и Покровской развязках

Ремонтные дорожные работы в Иркутске возобновятся после прекращения дождей. Об этом вице-мэру Ивану Носкову доложил заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Евгений Дроков. По его словам, после установления ясной погоды работы по укладке основного дорожного полотна Старокузьмихинской развязки и одного из съездов Покровской будут завершены в течение трех суток, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Для готовности этих объектов необходимо уложить асфальтобетон на проезжей части, установить тротуары и нанести дорожную разметку. На магистральных улицах будет продолжена работа по фрезерованию и укладке асфальта. Все работы на магистралях будут проводиться преимущественно в ночное время, чтобы ни создавать неудобства иркутянам.

Как пояснил начальник департамента дорожной деятельности администрации Иркутска Михаил Малыхин, в областном центре ремонтируется 181 объект улично-дорожной сети, из них на сегодняшний день 116 находятся в высокой степени готовности.

- Для качественных работ необходимо дождаться понижения уровня грунтовых вод, как только погода улучшится, работы на данных объектах будут завершены в кратчайшие сроки, - подчеркнул Михаил Малыхин.