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Плановое приемное отделение открылось в Иркутской городской клинической больнице № 1

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В хирургическом корпусе Иркутской городской клинической больницы № 1 с 6 сентября начало работать плановое приемное отделение. Это позволит разделить потоки плановых и экстренных пациентов, а также повысить доступность, сократить время ожидания и более эффективно организовать работу по оказанию медицинской помощи. Отделение посетил министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко.

Глава ведомства пояснил, что приемно-диагностическое отделение больницы располагается в хирургическом корпусе с 2005 года. До сегодняшнего дня поток пациентов был смешанным. Это создавало серьезные неудобства как для работы персонала, так и для пациентов. Каждый день через приемно-диагностическое отделение больницы проходит более 350 человек, из них порядка 70% – по экстренным показаниям. Плановым больным порой приходилось подолгу ждать, когда до них, в череде экстренных пациентов, дойдет очередь. Разделить потоки пациентов не позволяло отсутствие свободных площадей.

Руководством больницы было высвобождено помещение, в кратчайшие сроки проведен ремонт, приобретено необходимое оборудование, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области.

Как отметил главный врач ИГКБ № 1 Леонид Павлюк, необходимость создания отделения назрела давно. За 2015 год в учреждение здравоохранения обратилось свыше 44 тысяч пациентов, из них более 9 тысяч плановых и 35 тысяч экстренных. В 2016 году количество пациентов увеличилось за счет роста прикрепленного населения. Ежедневно в приемно-диагностическое отделение поступает 170-180 пациентов. Кроме того, за сутки проходит около 250 пациентов через отделения экстренной стоматологии, экстренной ЛОР-помощи, травматологический пункт № 2.

– На ремонт, перепланировку, медицинское и компьютерное оборудование затрачено свыше 500 тысяч рублей. Это собственные средства больницы и внебюджетные источники. В отделении будут работать регистратура, приемные кабинеты, кабинеты гинеколога и уролога. Организация планового приемного отделения позволит заведующим оперативно работать с пациентами, сократит время до момента получения медицинской помощи.

Плановый прием будет осуществляться с 9:00 до 15:00 и будет организован таким образом, чтобы избежать пересечения потоков плановых и экстренных пациентов, а также пересечения потоков пациентов по разным отделениям, – сообщил Леонид Павлюк.